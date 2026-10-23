Глава Евросовета не волнуется из-за будущих судьбоносных выборов в Европе

Президент Европейского совета Антониу Кошта не считает поводом для беспокойства череду важных выборов, которые состоятся, в частности, во Франции, Италии и Польше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кошта заявил в интервью Rapporteur.

Он напомнил, что с тех пор, как он занял пост президента Европейского совета, в странах ЕС появилось десять новых лидеров.

"Каждый год появляются новые лидеры, а старые уходят – это и есть демократия", – добавил Кошта.

Так называемый "суперцикл выборов" начнется в Испании 29 ноября, а за ним в апреле следующего года состоятся важные выборы во Франции, а затем – в Польше и Италии.

Выборы могут изменить состав Европейского совета, саммиты которого иногда сопровождаются спорами, а также привести к росту популярности националистических и популистских партий и лидеров, в частности к вхождению во власть Марин Ле Пен, которая стремится стать президентом Франции.

"Национальные выборы – это не проблема. Выборы – это соль демократии", – сказал Кошта.

На вопрос, видит ли он какие-либо экзистенциальные угрозы для бесперебойного функционирования своего института ЕС во время предстоящих выборов, Кошта ответил: "Совершенно нет".

В 2027 году также состоятся выборы в Финляндии, Греции, Словакии и Эстонии.

Еще в сентябре чиновники ЕС пытались развеять опасения, что возможные победы на выборах партий, скептически относящихся к Украине, во Франции и Германии могут подорвать европейскую поддержку Киева.

Также стоит отметить, что делегация партии "Альтернатива для Германии" в Европарламенте подготовила документ с предложениями по реформированию Евросоюза, которые предусматривают отмену выборов в Европарламент и изменение роли Суда ЕС.