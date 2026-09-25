В ЄС не вважають, що вибори у Франції та Німеччині підірвуть підтримку України

Високопосадовці з країн ЄС намагаються розвіяти побоювання, що можливі перемоги на виборах партій, які скептично ставляться до України, у Франції та Німеччині можуть підірвати європейську підтримку Києва.

Про це повідомляє агенція Reuters, яка поспілкувалася з високопосадовцями з країн ЄС на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає "Європейська правда".

У розмовах посадовці визнали ризики, пов’язані з ймовірними результатами виборів у Франції та Німеччині, але зазначили, що підтримка Києва збережеться, адже ЄС залишається достатньо стійким, щоб витримати електоральні зміни у державах-членах.

"Ми стежимо за політичними подіями в Європі…Якщо хтось із тих, хто зараз є рішучими прихильниками України, відійде, інші залишаться, бо це в наших інтересах", – сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, визнавши, що вибори є одним із факторів, які впливають на розрахунки щодо майбутньої підтримки.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна зазначив, що занепокоєння щодо виборів не повинно відволікати Європу від нагальних потреб України.

"Головне – це не лише вибори, а саме Україна", – сказав він.

Під час його візиту до Києва в серпні, за словами міністра, українські посадовці висловлювали дедалі більшу стурбованість щодо зими, зокрема щодо нестачі засобів протиповітряної оборони та фінансування.

"Президент (Володимир) Зеленський також сказав нам: "Будь ласка, відкиньмо всі політичні розбіжності, щоб до цього часу отримати реальні поставки, адже це може стати найважчим періодом для України". Тож ми не можемо собі дозволити роздумувати над тим, які вибори нас чекають наступного року", – наголосив глава МЗС Естонії.

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що в минулому виборці по всій Європі підтримували партії, від яких очікували послаблення підтримки Києва, але ці побоювання виявилися перебільшеними.

"У демократії завжди доводиться миритися з маятником, який, як відомо, коливається зліва направо, іноді до крайнощів. Коли було обрано (прем'єр-міністерку Італії) Джорджу Мелоні, люди боялися, що це матиме наслідки для України чи Європи, але насправді це мало лише позитивні наслідки, особливо для України", – пояснив він.

Президент Фінляндії сказав, що країни на східному фланзі НАТО залишатимуться основною опорою підтримки України, навіть якщо в інших регіонах ентузіазм зменшиться. Однак, за його словами, будь-які зміни будуть скоріше поступовими, а не кардинальними.

"Доля України не залежатиме від цього ризику. Я вважаю, що Україна зараз перебуває в кращому становищі – політично, військово та фінансово – ніж будь-коли за час цієї війни", – відзначив Стубб.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився в тому ж дусі, зазначивши, що Київ уважно стежить за виборчими циклами в Європі, але залишається впевненим у довгостроковій підтримці.

"Звичайно, певні ризики існують...Але я вірю в європейську мудрість", – сказав Сибіга.

У Франції, де навесні наступного року обиратимуть президента, перемогу пророкують неформальній лідерці ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен. Днями вона заявила, що у разі свого обрання продовжуватиме підготовку українських військових, постачання військової техніки та підтримку так званої "коаліції охочих".

Однак Ле Пен зазначила, що країна більше не зможе надавати фінансову підтримку Україні через своє складне економічне становище.

Така позиція свідчить про відхід "Національного об’єднання" від його колишньої симпатії до правителя Росії Владіміра Путіна.

"Націоналістичні сили у Франції, здається, щось зрозуміли… тож це плюс. Але в Німеччині є проросійська ультраправа сила, яка, схоже, відроджує німецький націоналізм, що нас турбує", – зазначив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

У Німеччині ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" цього місяця перемогла на двох регіональних виборах у східній Німеччині та лідирує в загальнонаціональних опитуваннях.

Партія критикує підтримку України, називаючи її надто дорогою та провокаційною щодо Москви, водночас ставлячи відновлення енергетичних зв’язків із Росією центральною метою своєї політики.

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