У Німеччині затримали сімох підозрюваних у схемі з підробки мовних сертифікатів

Німецькі правоохоронці затримали сімох підозрюваних, причетних до масштабного виготовлення мовних сертифікатів у Німеччині та Австрії, які є необхідними для отримання громадянства.

Про це повідомили Управління поліції Нижньої Франконії та прокуратура Ашаффенбурга, передає "Європейська правда".

Арешти відбулися після проведення німецькою поліцією обшуків у землі Північний Рейн-Вестфалія та Мюнхені.

Під час обшуків у середу, 21 жовтня, слідчі виявили професійну майстерню з підробки з високоякісними принтерами, за допомогою яких виготовлялися фальшиві документи та посвідчення. У одного з підозрюваних також було виявлено вогнепальну зброю.

Також поліція конфіскувала п’ятизначну суму готівкою та невелику кількість упакованих наркотиків, ймовірно, готових до продажу.

З 2025 року прокуратура та поліція Ашаффенбурга ведуть розслідування щодо кількох підозрюваних. Їм інкримінують організоване та комерційне незаконне ввезення людей, підробку документів, а також інші злочини. Вони нібито виготовили та продали сотні підроблених сертифікатів про знання німецької мови.

Вже в липні цього року відбулися перші обшуки та попередні затримання. А нещодавно відбулася масштабна операція правоохоронців з обшуками в понад 30 об’єктах. У ній також брали участь сили з Австрії, а Європол надавав підтримку цій операції.

Нагадаємо, у лютому німецька поліція викрила шахрайську схему, пов’язану з мовними іспитами для іноземців.

Через зростання випадків шахрайства під час складання тестів на знання німецької мови для мігрантів уряд Німеччини має намір посилити вимоги до іспитів з 1 листопада.