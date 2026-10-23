Немецкие правоохранительные органы задержали семерых подозреваемых, причастных к масштабному изготовлению языковых сертификатов в Германии и Австрии, необходимых для получения гражданства.

Об этом сообщили Управление полиции Нижней Франконии и прокуратура Ашаффенбурга, передает "Европейская правда".

Аресты произошли после проведения немецкой полицией обысков в земле Северный Рейн-Вестфалия и Мюнхене.

В ходе обысков в среду, 21 октября, следователи обнаружили профессиональную мастерскую по подделке документов, оснащенную высококачественными принтерами, с помощью которых изготавливались поддельные документы и удостоверения. У одного из подозреваемых также было обнаружено огнестрельное оружие.

Кроме того, полиция конфисковала пятизначную сумму наличными и небольшое количество упакованных наркотиков, вероятно, готовых к продаже.

С 2025 года прокуратура и полиция Ашаффенбурга ведут расследование в отношении нескольких подозреваемых. Им инкриминируют организованный и коммерческий незаконный ввоз людей, подделку документов, а также другие преступления. Они якобы изготовили и продали сотни поддельных сертификатов о знании немецкого языка.

Уже в июле этого года состоялись первые обыски и предварительные задержания. А недавно прошла масштабная операция правоохранительных органов с обысками в более чем 30 объектах. В ней также принимали участие силы из Австрии, а Европол оказывал поддержку этой операции.

Напомним, в феврале немецкая полиция раскрыла мошенническую схему, связанную с языковыми экзаменами для иностранцев.

В связи с ростом случаев мошенничества при сдаче тестов на знание немецкого языка для мигрантов правительство Германии намерено ужесточить требования к экзаменам с 1 ноября.