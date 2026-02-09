У Німеччині викрили шахрайську схему з обходу мовних вимог для натуралізації

У Німеччині поліція викрила шахрайську схему, пов’язану з мовними іспитами для іноземців; розслідування триває по всій країні.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Поліція Нюрнберга викрила шахрайство під час мовних іспитів для іноземців: кілька підозрюваних нібито склали іспити з німецької мови та натуралізації від імені осіб, які не могли зробити це самостійно.

Двоє підозрюваних з Баварії та Північного Рейну-Вестфалії наразі перебувають під вартою.

Як зазначили правоохоронці, 39-річний підозрюваний з Нюрнберга нібито відправляв людей, які добре володіють німецькою мовою, складати іспити з німецької мови як "посередників" – з підробленими документами, щоб екзаменатори не розпізнали обману.

Після успішного складання іспиту учасники отримували справжній сертифікат, який потім подавали до органів влади для отримання дозволу на проживання або натуралізації. Клієнти мали сплатити від 2,5 до 6 тисяч євро за кожен іспит.

Чоловік нібито наймав "посередників" переважно в Північному Рейні-Вестфалії. У січні слідчі також заарештували 22-річного "посередника" під час іспиту.

Під час подальших обшуків у Нюрнберзі та Гаммі було виявлено численні носії даних, підроблені дозволи на проживання та мовні тести, а також велику суму готівки та невелику кількість наркотиків.

Розслідування, яке охоплює всю Німеччину, триває. Слідчі очікують ще десятки подальших розслідувань.

У жовтні 2025 року Бундестаг скасував можливість прискореної натуралізації іноземців.

Того ж року повідомлялось, що кількість біженців, які проживають у Німеччині, вперше з 2011 року зменшилася.

У грудні Бундестаг схвалив законодавчі рішення, які спрощують класифікацію безпечних країн походження, полегшуючи депортацію мігрантів, а також посилює правила отримання німецького громадянства.