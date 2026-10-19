У Німеччині посилять правила у мовних тестах для мігрантів

Через зростання випадків шахрайства під час складання тестів на знання німецької мови для мігрантів уряд Німеччини має намір посилити вимоги до іспитів.

Про це повідомляє Die Welt, пише "Європейська правда".

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, торік 318 550 іммігрантів склали тест з німецької мови, при цьому деякі учасники, ймовірно, схитрували.

За версією відомства, вони "незаконно придбали через Інтернет" письмові завдання та відповіді до тестів і внесли їх у розділ іспиту "Аудіювання та читання". У цьому розділі іспиту необхідно вирішити 45 завдань, позначивши правильні відповіді. Інший розділ тесту присвячений письму, де екзаменовані, як правило, мають написати коротке повідомлення.

Як зазначили в МВС, "часто трапляється, що цю частину залишають повністю порожньою". Однак якщо екзаменовані під час усного мовлення досягають необхідного рівня B1, іспит все одно вважається складеним завдяки хорошим результатам у першій частині.

За розпорядженням міністра внутрішніх справ Александра Добріндта з 1 листопада будуть внесені зміни до правил тестування. Тепер якщо письмова частина іспиту не буде виконана належним чином, іспит більше не вважатиметься складеним.

Метою цього заходу є "підвищення надійності тесту через описану схему списування". Міністерство обґрунтовує суворіший підхід тим, що зміни необхідні, оскільки письмове володіння німецькою мовою є "необхідною передумовою для сталої та незалежної інтеграції".

У лютому німецька поліція викрила шахрайську схему, пов’язану з мовними іспитами для іноземців.

Як повідомлялося, у Німеччині може бути встановлено новий історичний рекорд за кількістю наданих громадянств.

У жовтні 2025 року Бундестаг скасував можливість прискореної натуралізації іноземців.