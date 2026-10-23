У Молдові неподалік житлового будинку виявили дрон

У селі в Молдові виявили дрон, який впав за 100 метрів від житлового будинку; постраждалих немає.

Про це повідомив Генеральний інспекторат поліції, передає Newsmaker, пише "Європейська правда".

Про знахідку поліцію повідомив місцевий житель села Кіштельниця, що в Теленештському районі країни.

Зазначається, що дрон знайшли на відстані до сотні метрів від житлового будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.

Фото: Генеральний інспекторат поліції Молдови

Правоохоронці, які прибули на місце, оточили територію та убезпечують мешканців, до місця події також прибули сапери. Вони оглянуть виявлений об’єкт та з’ясують усі обставини події.

Цього дня писали, що на тлі російських атак на Україну безпілотник порушив повітряний простір Молдови; літальний апарат двічі зникав з радарів молдовського Міністерства оборони.

Писали, що поліція Молдови виявила уламки дрона, який впав та вибухнув 16 жовтня на полі між селами Кодрені-Ной та Скаяни в Дондюшанському районі країни.