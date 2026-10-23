В Молдове недалеко от жилого дома нашли дрон

В одном из сел Молдовы обнаружили дрон, который упал в 100 метрах от жилого дома; пострадавших нет.

Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции, передает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

О находке в полицию сообщил местный житель села Киштельница, что в Теленештском районе страны.

Отмечается, что дрон нашли на расстоянии до ста метров от жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: Генеральный инспекторат полиции Молдовы

Прибывшие на место правоохранители оцепили территорию и обеспечивают безопасность жителей; к месту происшествия также прибыли саперы.

Они осмотрят обнаруженный объект и выяснят все обстоятельства происшествия.

В этот день сообщалось, что на фоне российских атак на Украину беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы; летательный аппарат дважды исчезал с радаров Министерства обороны.

Сообщалось, что полиция Молдовы обнаружила обломки дрона, который упал и взорвался 16 октября на поле между селами Кодрени-Ной и Скаяны в Дондюшанском районе страны.