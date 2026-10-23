У Молдові повідомили про порушення повітряного простору безпілотником

На тлі російських атак на Україну безпілотник порушив повітряний простір Молдови; літальний апарат двічі зникав з радарів молдовського Міністерства оборони.

Про це повідомило Міноборони Молдови, передає "Європейська правда".

Центр повітряних операцій Національної армії Молдови зафіксував порушення повітряного простору безпілотником о 13:59. Зазначається, що дрон пролетів від селища Верхня Слобідка, що у Вінницькій області України, до села Фрунзівка у невизнаному Придністров’ї.

О 14:10 безпілотний літальний апарат зник із систем моніторингу повітряного простору поблизу населеного Пепень Синжерейського району Молдови.

Згодом у Міноборони повідомили, що дрон ненадовго знову з’явився на екранах систем моніторингу. О 14:12 він зник поблизу села Мешень Резинського району.

Повітряний простір національної зони "Центр" було закрито о 14:10 та знову відкрито о 14:17.

Як зазначається, Центр повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору Молдови у співпраці з компетентними органами та партнерами. В оборонному відомстві країни закликали громадян у разі виявлення невідомих об’єктів або уламків не торкатися їх та телефонувати за номером 112.

Писали, що поліція Молдови виявила уламки дрона, який впав та вибухнув 16 жовтня на полі між селами Кодрені-Ной та Скаяни в Дондюшанському районі країни.

У ніч на 16 жовтня чотири безпілотники з боку України на кілька хвилин залетіли до Молдови.

МЗС Молдови засудило неодноразові порушення національного повітряного простору.