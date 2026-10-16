У Молдові впав та вибухнув дрон

У п’ятницю, 16 жовтня, у Молдові зафіксували падіння безпілотного літального апарату.

Про це повідомило Міністерство оборони країни у Facebook, передає "Європейська правда".

Зазначається, що дрон розбився та вибухнув поблизу села Скаяни, Дондюшанського району країни.

Наразі з’ясовуються додаткові подробиці.

У Міноборони закликали людей, які виявлять будь-які невідомі об’єкти чи уламки, не торкатися їх і не переміщувати.

У ніч проти 16 жовтня та вранці в п’ятницю кілька безпілотників порушили повітряний простір Республіки Молдова.

У ніч проти четверга, 15 жовтня, під час російського обстрілу України безпілотник знову порушив повітряний простір Молдови. Міністр оборони заявив, що цей дрон "однозначно" російський.