У Молдові впав та вибухнув дрон
Новини — П'ятниця, 16 жовтня 2026, 17:21 —
У п’ятницю, 16 жовтня, у Молдові зафіксували падіння безпілотного літального апарату.
Про це повідомило Міністерство оборони країни у Facebook, передає "Європейська правда".
Зазначається, що дрон розбився та вибухнув поблизу села Скаяни, Дондюшанського району країни.
Наразі з’ясовуються додаткові подробиці.
У Міноборони закликали людей, які виявлять будь-які невідомі об’єкти чи уламки, не торкатися їх і не переміщувати.
У ніч проти 16 жовтня та вранці в п’ятницю кілька безпілотників порушили повітряний простір Республіки Молдова.
У ніч проти четверга, 15 жовтня, під час російського обстрілу України безпілотник знову порушив повітряний простір Молдови. Міністр оборони заявив, що цей дрон "однозначно" російський.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: