Новий прем’єр Румунії поговорив із Корецьким про атаки на судна у Чорному морі

Прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Сергієм Корецьким, яка стосувалась, зокрема, атак на торговельні судна у Чорному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Нікулеску написав у себе в Х.

Румунський прем’єр назвав розмову із Корецьким "ґрунтовною".

"Я ще раз підтвердив непохитну солідарність Румунії з Україною у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, а також нашу незмінну підтримку", – зазначив він.

Очільники урядів домовилися посилити спільні проєкти у сферах безпілотних літальних апаратів, інфраструктури, логістики та енергетики з метою покращення регіональної взаємодії та безпеки.

"Наше стратегічне партнерство забезпечує основу для подальшої тісної координації, зокрема щодо захисту прав осіб, які належать до румунської меншини в Україні, що залишається одним із пріоритетів на нашому порядку денному", – наголосив Нікулеску.

Він також додав, що уряд Румунії й надалі відданий підтримці вступу України до ЄС.

Нагадаємо, 23 жовтня біля берегів Румунії затонуло комерційне судно під прапором Коморських островів, яке, схоже, було вражене дроном. Рятувальникам вдалося витягнути з води дев’ятьох живих людей і одне тіло. Ще трьох зниклих безвісти шукають.

Президент Румунії Нікушор Дан назвав черговий інцидент з атакованим комерційним судному у Чорному морі в п’ятницю частиною ескалації з боку Росії.