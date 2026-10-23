Президент Румунії про нову атаку на судно в Чорному морі: це частина ескалації Росії

Президент Румунії Нікушор Дан назвав черговий інцидент з атакованим комерційним судном у Чорному морі в п’ятницю частиною ескалації з боку Росії.

Його заяву наводить Mediafax, повідомляє "Європейська правда".

Румунський лідер зазначив, що проблему атак безпілотників у Чорному морі обговорювали на засіданні Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT) у четвер.

"Як ви знаєте, вчора ми провели засідання CSAT саме з цього питання. У вівторок на наше прохання та прохання болгар відбулося засідання відповідного комітету НАТО, присвячене цій ситуації. Тепер, як вам відомо, ми отримаємо додаткове обладнання. Очевидно, що цей інцидент є частиною процесу ескалації, який Росія здійснює в контексті війни в Україні", – заявив Нікушор Дан.

У Чорному морі біля узбережжя Румунії у п’ятницю вранці, 23 жовтня, затонуло комерційне судно під прапором Коморських островів, яке, схоже, було вражене дроном. Рятувальникам вдалося витягнути з води дев’ятьох живих людей і одне тіло. Ще трьох зниклих безвісти шукають. На борту перебували 10 громадян України та троє громадян Азербайджану.

Нагадаємо, у зв’язку з російськими атаками на цивільні торгові судна Європарламент закликає ЄС розглянути можливість розгортання військово-морської операції в Чорному морі.

У НАТО заявили, що Альянс посилить спостереження в Чорному морі на тлі нещодавніх атак на судна.