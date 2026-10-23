Біля Румунії затонуло судно, ймовірно, вражене дроном, є загиблий і зниклі безвісти

У Чорному морі біля узбережжя Румунії у п’ятницю вранці, 23 жовтня, затонуло комерційне судно, яке, схоже, було вражене дроном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi 24.

Близько 10:00 координаційний центр Румунського морського управління отримав повідомлення про судно Khoryv ("Хорив"), яке опинилося в стані лиха за межами територіальних вод Румунії, за 13 морських миль від Констанци. Це близько 24 кілометри.

"На борту судна перебували 13 членів екіпажу: 10 громадян України та троє громадян Азербайджану", – повідомили представники Румунського морського управління.

Вони зазначили, що після отримання сигналу тривоги на допомогу морякам вирушили судна Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) та Міністерства внутрішніх справ Румунії.

"Через несприятливі погодні умови та низьку видимість залучити вертоліт до рятувальної операції неможливо. На цей момент рятувальним суднам вдалося витягнути з води дев’ятьох живих людей і одне тіло", – зазначили у відомстві.

Рятувальники продовжують пошуки трьох інших членів екіпажу. Попередньо вважається, що судно затонуло внаслідок дронової атаки.

За наявною на цей момент інформацією, йдеться про комерційне судно під прапором Коморських островів.

Нагадаємо, у зв’язку з російськими атаками на цивільні торгові судна Європарламент закликає ЄС розглянути можливість розгортання військово-морської операції в Чорному морі.

У НАТО заявили, що Альянс посилить спостереження в Чорному морі на тлі нещодавніх атак на судна.

Між тим Румунія пропонує, щоб чорноморські держави НАТО створили спільне військове командування та керували ним на ротаційній основі.