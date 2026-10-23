Новый премьер Румынии поговорил с Корецким об атаках на суда в Чёрном море

Премьер-министр Румынии Лука Никулеску провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Сергеем Корецким, в ходе которого, в частности, обсуждались атаки на торговые суда в Чёрном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Никулеску написал в своем Instagram.

Румынский премьер назвал беседу с Корецким "подробной".

"Я еще раз подтвердил непоколебимую солидарность Румынии с Украиной в защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также нашу неизменную поддержку", – отметил он.

Главы правительств договорились усилить совместные проекты в сферах беспилотных летательных аппаратов, инфраструктуры, логистики и энергетики с целью улучшения регионального взаимодействия и безопасности.

"Наше стратегическое партнерство обеспечивает основу для дальнейшей тесной координации, в частности в отношении защиты прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, что остается одним из приоритетов в нашей повестке дня", – подчеркнул Никулеску.

Он также добавил, что правительство Румынии по-прежнему привержено поддержке вступления Украины в ЕС.

Напомним, 23 октября у берегов Румынии затонуло коммерческое судно под флагом Коморских островов, которое, по всей видимости, было поражено дроном. Спасателям удалось вытащить из воды девять живых человек и одно тело. Еще троих пропавших без вести ищут.

Президент Румынии Никушор Дан назвал очередной инцидент с атакованным торговым судном в Чёрном море в пятницу частью эскалации со стороны России.