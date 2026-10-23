У США звинуватили двох колишніх посадовців ФБР у неправдивих свідченнях у справі сина Байдена

Двом колишнім посадовцям Федерального бюро розслідування США висунули звинувачення у наданні неправдивих свідчень законодавцям щодо їхньої участі в розслідуваннях стосовно Гантера Байдена.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначається, мова йде про Ніккі Флоріс та Бредлі Бенавідес, які обіймали високі посади в Оперативній групі ФБР з питань іноземного впливу під час президентських виборів 2020 року.

За кримінальною скаргою, поданою у Вашингтоні, вони здалися владі за ордерами на арешт після того, як їм висунули звинувачення за федеральним законом про неправдиві свідчення у зв’язку з показаннями, наданими слідчим Комітету з питань правосуддя Палати представників у 2023 році.

Варто нагадати, що взимку 2024 року експрезидент США Джо Байден підписав помилування для свого сина Гантера Байдена, якого засудили за злочини, пов’язані з використанням зброї, а також податкові порушення.

Йому інкримінували три кримінальні злочини та шість проступків, пов'язаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування та наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.

За матеріалами обвинувачення, Байден-молодший протягом чотирьох років не сплатив $1,4 млн податків із доходів, які отримував від іноземних компаній.

У "податковій" справі з'явився також епізод, згідно з яким Байден-молодший отримав гроші від сумнівного румунського бізнесмена нібито для лобіювання його інтересів.