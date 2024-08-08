Засуджений бізнесмен з Румунії міг платити сину Байдена для отримання впливу – прокурори

Федеральні прокурори у справі сина президента США Гантера Байдена підозрюють, що йому платив підозрюваний у шахрайстві бізнесмен з Румунії Габріель Поповічу, намагаючись "впливати на державну політику США", коли Джо Байден був віцепрезидентом.

Про це свідчать опубліковані судові документи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Згідно з отриманими прокуратурою даними, Гантер Байден і його бізнес-партнер "отримали компенсацію від іноземного суб’єкта, який намагався вплинути на політику США і громадську думку".

Цей "іноземний суб’єкт" у документах названий лише за ініціалами Г. П., але описані там деталі збігаються з інформацією, оприлюдненою в розслідуванні Конгресу США та повідомленнями ЗМІ про юридичну роботу Гантера Байдена в Румунії.

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Схема, як свідчать документи, мала такий вигляд: Байден разом із діловим партнером погодились допомогти Поповічу оскаржити кримінальні звинувачення в шахрайстві, але угоду уклали таким чином, щоб "приховати справжній характер" роботи.

У результаті, стверджує прокуратура, формально платежі Поповічу здійснювалися за "послуги з управління нерухомістю в Румунії", але насправді нібито йшлось про "спроби вплинути на урядові установи США з метою перевірки румунського розслідування", що мало б вплинути на його закриття.

За словами прокурорів, діловому партнеру Гантера Байдена виплатили понад 3 мільйони доларів, які він розділив із самим Гантером і ще одним діловим партнером.

Поповічу зрештою засудили до семи років ув'язнення у 2017 році після того, як його визнали винним у шахрайстві з нерухомістю. Він заперечував будь-які правопорушення.

Прокурори США визнають, що не мають доказів безпосереднього отримання сином Байдена чи ним самим коштів від іноземного уряду "або доказів того, що відповідач отримав компенсацію за дії свого батька, які вплинули на національну чи міжнародну політику".

Судові документи з’явились у межах розгляду справи, де сину президента США інкримінують три кримінальні злочини і шість проступків, пов'язаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування та наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.

У разі визнання вини Гантеру Байдену загрожує до 17 років ув'язнення. Суд має початись у вересні.

Крім того, в червні син президента США постав перед судом у штаті Делавер у зв'язку з незаконним придбанням і зберіганням зброї під нібито дією наркотиків у 2018 році. За всіма трьома пунктами йому загрожує максимум до 25 років позбавлення волі та штраф у розмірі 750 тисяч доларів.