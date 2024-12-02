Байден помилував свого сина Гантера

Американський президент Джо Байден підписав помилування для свого сина Гантера Байдена, якого засудили за злочини, пов’язані з використанням зброї, а також податкові порушення.

Про це американський лідер повідомив в офіційній заяві, оприлюдненій Білим домом, передає "Європейська правда".

У неділю, 1 грудня, Байден підписав помилування для свого сина. Він акцентував, що з дня, як він вступив на посаду президента США, казав, що "не буде втручатися в процес прийняття рішень Міністерством юстиції.

"І я дотримав свого слова, навіть коли бачив, як мого сина вибірково і несправедливо переслідують", – акцентував він.

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За словами американського президента, справа Гантера не містить обтяжувальних факторів. І за те, що люди не так заповнили заяву на купівлю зброї, їх майже ніколи не притягують до суду, зауважив Джо Байден.

"Тим, хто запізнився зі сплатою податків через серйозну залежність, але згодом сплатив їх з відсотками та штрафними санкціями, зазвичай виноситься некримінальне рішення. Зрозуміло, що з Гантером вчинили інакше", – пише він.

Чинний глава Білого дому підкреслив, що обвинувачення були висунуті лише після того, як кілька політичних опонентів у Конгресі "інспірували це, щоб атакувати мене та виступити проти мого обрання".

Він акцентував, що "жодна розумна людина" в цьому випадку не зможе дійти іншого висновку, крім того, що Гантер був обраний для такого переслідування лише через те, що є його сином.

Байден зазначив, що впродовж усієї кар'єри дотримувався простого принципу: казати американському народу правду – і люди судитимуть справедливо.

"Ось правда: я вірю в систему правосуддя. Але коли я боровся з цим, я також вважаю, що груба політика інфікувала цей процес, що призвело до судової помилки. І коли я прийняв рішення цими вихідними, не було сенсу затягувати далі. Сподіваюся, американці зрозуміють, чому батько і президент дійшов такого рішення", – підсумував він.

Нагадаємо, сину президента США інкримінували три кримінальні злочини та шість проступків, пов'язаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування та наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.

За матеріалами обвинувачення, Байден-молодший протягом чотирьох років не сплатив $1,4 млн податків із доходів, які отримував від іноземних компаній.

У "податковій" справі з'явився також епізод, згідно з яким Байден-молодший отримав гроші від сумнівного румунського бізнесмена нібито для лобіювання його інтересів.

Ця справа була близька до закриття минулого року, коли прокурори та захист попередньо домовились про угоду, в межах якої Гантер Байден визнав би провину, але з нього зняли б кримінальні звинувачення.

Але цю угоду відхилила суддя, після чого сину президента США висунули кримінальні звинувачення у двох окремих справах – стосовно несплати податків та незаконного володіння зброєю.

У червні Гантера Байдена визнали винним за звинуваченнями стосовно володіння зброєю.

Винесення вироків у цих справах було призначено на 12 і 16 грудня.