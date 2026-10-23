Посол Німеччини: роль України в безпеці Європі буде побудована навколо НАТО
Посол Німеччини в Україні Борис Руге переконаний, що роль України у безпеці Європі буде побудована навколо НАТО.
Про це німецький дипломат сказав в інтерв’ю "Європейській правді".
Як зазначив Руге, лідери НАТО на саміті у Вашингтоні визначили, що майбутнє України – в Альянсі.
"Але коли це відбудеться – це вже політичне питання. Між тим наразі змінилося те, що Україна вже не лише отримувач нашої допомоги. Ви стали важливою складовою спільної оборони Європи. І нам також потрібно, щоб Україна, з її збройними силами та її досвідом сучасної війни, стала частиною нашої системи оборони", – сказав посол.
На запитання про безпекову структуру Європи та роль України у ній, він відповів: "На мою думку, це все буде побудовано навколо НАТО".
"Я "натовець", нехай і колишній – тож цілком логічно, що у мене такий висновок. Але об’єктивно, саме НАТО відповідає за колективну оборону", – зауважив Руге.
При цьому він визнав, що роль США в Альянсі змінюється, зокрема змінюються пріоритети розгортання американських військ.
"Тож європейцям доведеться брати більшу відповідальність за свій континент. Водночас Україна близька до Альянсу як ніколи. У нас є Рада Україна-НАТО. У нас є Спільний центр аналізу, підготовки та навчання у Бидгощі, у Польщі. Ми вже вчимося в України, коли йдеться про безпілотні системи", – зазначив посол Німеччини.
Він додав, що не знає, коли саме Україна стане повноправним членом НАТО.
"Але Німеччина хоче якомога більшого зближення України і Альянсу. Бо насправді ви вже є частиною нашої колективної оборони", – резюмував він.
Нещодавно глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна висловив думку, що прийом України в НАТО здатний зупинити спіраль війни, яка почала стискатися у 2008 році з російського нападу на Грузію.
Також на початку липня посол України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що мета вступу до Альянсу лишається незмінною, і все більше країн розуміють, що членство України більше в інтересах самого НАТО.
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