Посол у НАТО: ми бачимо рекордну кількість прибічників України в Альянсі

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що мета вступу до Альянсу лишається незмінною, і все більше країн розуміють, що членство України більше в інтересах самого НАТО.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

Гетьманчук наголосила, що попри те, що Росія намагається зробити питання членства України НАТО з заручником переговорного процесу і пошуків миру,мету вступу до Альянсу ніхто не скасовував.

"Ми бачимо підтвердження того, що всі попередні заяви, всі попередні декларації, що курс України на вступ до НАТО є незворотнім, вони підтверджуються – публічно, а не десь в кулуарах лише", – сказала вона.

"І з моїх власних спостережень я бачу, що все більше і більше країн розуміють, що членство України в НАТО не менше в інтересах НАТО, скажімо так, ніж в інтересах України", – додала посол.

За її словами, зараз можна говорити про рекордну кількість країн, які підтримують членство України в НАТО.

"Ми бачимо рекордну кількість прибічників України в НАТО. І навіть ті країни, які були, скажімо такими, більш пасивними прибічниками, вони сьогодні стають більш активними", – зазначила посол.

Вона пояснила це тим, що НАТО трансформується в бік ідеї НАТО 3.0, чи в бік більш європейського НАТО.

"Вони зможуть це робити набагато ефективніше разом з Україною всередині, ніж з Україною зовні", – зазначила посол.

Гетьманчук також заявила, що Україна увійшла до топ-3 пріоритетів саміту НАТо в Анкарі.

Також вона підтвердила, що на саміті Альянсу в Анкарі все ж відбудеться засідання Ради Україна-НАТО – на рівні міністрів.