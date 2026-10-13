Глава МЗС Естонії: прийом України в НАТО і ЄС здатний зупинити те, що почалось у 2008 році

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна вважає, що Захід потребує України як найбільшої військової потуги і прийом України в НАТО здатний зупинити спіраль війни, яка почала стискатися у 2008 році з російського нападу на Грузію.

Про це він сказав на Варшавському безпековому форумі, передає "Європейська правда".

Міністр під час свого виступу закликав створити безпечну Європу і, за його словами, цим слід зайнятися вже зараз.

"Нам потрібно дати чи створити гарантії безпеки для України. Але з точки зору нашого регіону ми потребуємо гарантій безпеки від України. Тому що Україна зараз є найбільшою військовою потугою, яка справді бореться і має політичну волю захищати свою свободу", – сказав Тсахкна.

В той же час, за словами міністра, на Заході така політична воля поки відсутня.

"Мене турбує те, що ми не готові до миру. Я не кажу про Україну, це ми не готові докласти зусиль, щоб забезпечити цю свободу у майбутньому у Європі", – зазначив він.

"І тому прийом України в НАТО, в ЄС здатний зупинити те, що почалося ще в 2008 році, коли Путін напав на Грузію", – додав Тсахкна.

За його словами, західні країни повинні бути готові захистити "червону лінію" з півночі на південь, і "щоб Україна знаходилась по цей бік лінії, щоб більше не було сірих зон чи нейтральних зон між Росією і НАТО."

Міністр також закликав перестати розглядати війну в Україні, як воєнний фільм в надії, що він закінчиться і почнеться комедія. "Але це не фільм, це реальність", – наголосив він.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні застеріг від спроб покласти на Україну відповідальність за війну.

Також Туск вкотре повторив переконання, що Росія не зупиниться на Україні, і заявив про підготовку до різних сценаріїв.