Посол Германии: роль Украины в безопасности Европы будет строиться вокруг НАТО

Посол Германии в Украине Борис Руге убежден, что роль Украины в безопасности Европы будет строиться вокруг НАТО.

Об этом немецкий дипломат заявил в интервью "Европейской правде".

Как отметил Руге, лидеры НАТО на саммите в Вашингтоне определили, что будущее Украины – в Альянсе.

"Но когда это произойдет – это уже политический вопрос. Между тем сейчас изменилось то, что Украина уже не просто получатель нашей помощи. Вы стали важной составляющей общей обороны Европы. И нам также нужно, чтобы Украина, с ее вооруженными силами и ее опытом современной войны, стала частью нашей системы обороны", – сказал посол.

На вопрос о структуре безопасности Европы и роли Украины в ней он ответил: "На мой взгляд, все это будет построено вокруг НАТО".

"Я "натовский", пусть и бывший, – поэтому вполне логично, что у меня такой вывод. Но объективно, именно НАТО отвечает за коллективную оборону", – отметил Руге.

При этом он признал, что роль США в Альянсе меняется, в частности меняются приоритеты развертывания американских войск.

"Поэтому европейцам придется брать на себя большую ответственность за свой континент. В то же время Украина близка к Альянсу как никогда. У нас есть Совет Украина-НАТО. У нас есть Совместный центр анализа, подготовки и обучения в Быдгоще, в Польше. Мы уже учимся у Украины, когда речь идет о беспилотных системах", – отметил посол Германии.

Он добавил, что не знает, когда именно Украина станет полноправным членом НАТО.

"Но Германия хочет как можно большего сближения Украины и Альянса. Ведь на самом деле вы уже являетесь частью нашей коллективной обороны", – резюмировал он.

Недавно глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна высказал мнение, что прием Украины в НАТО способен остановить спираль войны, которая начала закручиваться в 2008 году с российского нападения на Грузию.

Также в начале июля посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что цель вступления в Альянс остается неизменной, и всё больше стран понимают, что членство Украины больше отвечает интересам самого НАТО.

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