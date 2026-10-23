Посол Німеччини розповів, чому досі не дійшло до справжніх мирних переговорів з РФ

Посол Німеччини в Україні Борис Руге вважає, що у контексті розв’язаної РФ проти України до справжніх мирних переговорів не дійшло, оскільки миру не хоче саме російська сторона.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Як зазначив Руге, за останні чотири з половиною роки РФ жодного разу не вела переговори серйозно.

"Вони завжди наполягали на своїх базових вимогах, які по суті означають капітуляцію України. А це – не переговори. Тому до справжніх переговорів ми ще не підійшли. Ще побачимо, яким буде їхній формат", – сказав він.

Крім того, за словами німецького дипломата, про небажання Росії робити кроки до миру свідчить, зокрема, балістичний обстріл Києва у ніч на 22 жовтня.

"Росія дуже розмито говорить, що готова до діалогу, до зустрічей – і одночасно атакує Україну дронами та балістичними ракетами, вбиває цивільних, завдає ударів по цивільних об’єктах, вчиняє воєнні злочини. Такий підхід не дуже властивий тому, хто прагне миру, чи не так?", – зазначив Руге.

При цьому, переконаний посол, Україна від початку 2025 року змінила позицію щодо мирного процесу.

"Президент Зеленський каже, що готовий на припинення вогню. Ви пропонували повне перемир’я, морське перемир’я, зернове, енергетичне, інші види. Звучали найрізноманітніші ідеї. Росія відхилила кожну з цих пропозицій. І це чітко свідчить про її підходи", – вказав він.

Варто зазначити, що британське видання The Telegraph повідомило 22 жовтня, що у Європі проводять відбір потенційних перемовників з Росією на переговорах про припинення війни в Україні і наразі йдеться про п’ятьох кандидатів.

Видання Politico повідомило, що питання про пошук представника від Європи набуло особливої актуальності цього тижня після того, як спеціальний посланник президента США Стів Віткофф відвідав Росію.

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