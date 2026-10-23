The Telegraph: у Європі розглядають п’ятьох кандидатів на роль переговірників з Росією

У Європі проводять відбір потенційних перемовників з Росією на переговорах про припинення війни в Україні і наразі йдеться про п’ятьох кандидатів, які є президентами чи прем’єрами європейських держав.

Про це стало відомо британському виданню The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Дипломатичні джерела повідомили виданню, що до можливих кандидатів на цю роль вже звернулися.

Зокрема, на цю роль розглядаються прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Чехії Петр Павел, а також прем’єрка Данії Метте Фредеріксен і прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

"Європа усвідомила, що, по-перше, має бути консенсус щодо необхідності вести переговори з росіянами. По-друге, має бути консенсус щодо того, якою саме має бути ця позиція", – зазначило джерело, обізнане з ходом обговорень.

В останні кілька тижнів, протягом яких президента США звинувачували у тиску на Київ з метою змусити його піти на поступки, посилились заклики до Європи створити власну переговірну команду. Попередні спроби домовитися про єдиного лідера, який міг би заручитися підтримкою столиць усього континенту, зазнали невдачі.

Джерело, обізнане з ходом обговорень, зазначило, що, ймовірно, буде обрано групу лідерів, що дозволить уникнути змагання між країнами за цю роль та ризику накладення вето на окремих кандидатів.

Фінський лідер Александр Стубб став незмінною фігурою в європейських зусиллях з підтримки України на етапі переговорів. Він має міцні зв’язки з Трампом і нещодавно перебував в Осло під час переговорів між президентом України та представниками США.

Також обговорюється, що чеський президент Петр Павел має сприятливий профіль для цієї ролі завдяки своєму минулому як командувача НАТО з досвідом військових переговорів з росіянами.

Напередодні видання Politico повідомило, що питання про пошук представника від Європи набуло особливої актуальності цього тижня після того, як спеціальний посланник президента США Стів Віткофф відвідав Росію.

На переговорах в Осло цього тижня фінський президент Стубб заявив, що процес перемовин знову повернувся в потрібне русло.

Після переговорів з Владіміром Путіним в Росії та перед поверненням до США Віткофф провів зустріч з прем’єр-міністром Норвегії Стьоре.