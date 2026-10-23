Посол Германии рассказал, почему до сих пор пока не начались настоящие мирные переговоры с РФ

Посол Германии в Украине Борис Руге считает, что в контексте войны, развязанной РФ против Украины, до настоящих мирных переговоров дело так и не дошло, поскольку мира не хочет именно российская сторона.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Как отметил Руге, за последние четыре с половиной года РФ ни разу не вела переговоры всерьёз.

"Они всегда настаивали на своих базовых требованиях, которые по сути означают капитуляцию Украины. А это – не переговоры. Поэтому к настоящим переговорам мы ещё не подошли. Ещё посмотрим, каким будет их формат", – сказал он.

Кроме того, по словам немецкого дипломата, о нежелании России делать шаги к миру свидетельствует, в частности, баллистический обстрел Киева в ночь на 22 октября.

"Россия очень расплывчато заявляет, что готова к диалогу, к встречам – и одновременно атакует Украину дронами и баллистическими ракетами, убивает мирных жителей, наносит удары по гражданским объектам, совершает военные преступления. Такой подход не очень свойственен тому, кто стремится к миру, не так ли?", – отметил Руге.

При этом, как убежден посол, Украина с начала 2025 года изменила свою позицию в отношении мирного процесса.

"Президент Зеленский говорит, что готов к прекращению огня. Вы предлагали полное перемирие, морское перемирие, зерновое, энергетическое и другие виды. Звучали самые разнообразные идеи. Россия отклонила каждое из этих предложений. И это ясно свидетельствует о её подходах", – указал он.

Стоит отметить, что британское издание The Telegraph сообщило 22 октября, что в Европе проводится отбор потенциальных переговорщиков с Россией на переговорах о прекращении войны в Украине, и на данный момент речь идёт о пяти кандидатах.

Издание Politico сообщило, что вопрос о поиске представителя от Европы приобрел особую актуальность на этой неделе после того, как специальный посланник президента США Стив Виткофф посетил Россию.

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