Італія привела війська в стан готовності через ризики нових заворушень

У п’ятницю італійська влада готувалася до нових протестів і можливих заворушень, зокрема шляхом розгортання сотень військовослужбовців, після масштабних заворушень, що сталися в кількох містах минулими вихідними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

У низці міст, зокрема в Мілані, Римі та Турині, було посилено заходи безпеки через побоювання, що цими вихідними можуть знову відбутися насильницькі зіткнення.

Як зазначено, у стані готовності перебуває значна кількість додаткових сил безпеки.

Після заворушень, що сталися минулими вихідними, уряд прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні оголосив, що "відповість рішуче". Кілька днів тому уряд ухвалив указ про направлення до Мілана додаткових 500 військовослужбовців.

За повідомленнями, у п’ятницю залізничні вокзали в регіоні Ломбардія, розташовані навколо міста, перебували під пильним наглядом і контролем, щоб не допустити масового напливу молоді до міста.

У центрі міста не будуть дозволені жодні демонстрації, і поліція готується до превентивних затримань. Повідомляється, що планується задіяти змішані патрулі з поліцейських та військовослужбовців.

Нагадаємо, 17 жовтня великі міста на півночі Італії охопили антиурядові протести. Найбільші заворушення були у Мілані, де італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів.

Після цього в Італії вирішили розширити повноваження поліції. Тепер правоохоронці матимуть право затримувати осіб віком до 18 років у поліцейських дільницях на 12 годин, навіть якщо вони не скоїли злочину, за умови наявності доказів того, що вони становлять небезпеку.