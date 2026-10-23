Италия привела войска в состояние готовности из-за риска новых беспорядков

В пятницу итальянские власти готовились к новым протестам и возможным беспорядкам, в частности, развернув сотни военнослужащих, после масштабных беспорядков, произошедших в нескольких городах в минувшие выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В ряде городов, в частности в Милане, Риме и Турине, были усилены меры безопасности из-за опасений, что в эти выходные могут вновь произойти насильственные столкновения.

Как отмечается, в состоянии готовности находится значительное количество дополнительных сил безопасности.

После беспорядков, произошедших в минувшие выходные, правительство премьер-министра Джорджи Мелони объявило, что "ответит решительно". Несколько дней назад правительство приняло указ о направлении в Милан дополнительных 500 военнослужащих.

По сообщениям, в пятницу железнодорожные вокзалы в регионе Ломбардия, расположенные вокруг города, находились под пристальным наблюдением и контролем, чтобы не допустить массового наплыва молодежи в город.

В центре города не будут разрешены никакие демонстрации, и полиция готовится к превентивным задержаниям. Сообщается, что планируется задействовать смешанные патрули из полицейских и военнослужащих.

Напомним, 17 октября крупные города на севере Италии охватили антиправительственные протесты. Наибольшие беспорядки произошли в Милане, где итальянская полиция задержала более двухсот человек во второй день протестов.

После этого в Италии решили расширить полномочия полиции. Теперь правоохранители будут иметь право задерживать лиц в возрасте до 18 лет в полицейских участках на 12 часов, даже если они не совершили преступления, при условии наличия доказательств того, что они представляют опасность.