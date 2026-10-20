В Італії розширять повноваження поліції після масових заворушень

Італія у вівторок схвалить нові заходи безпеки, які значно розширять повноваження поліції стосовно затримання підозрюваних, після кількох днів заворушень, під час яких демонстранти вступали в сутички з поліцією, грабували магазини та псували майно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як розповів віцепрем’єр Маттео Сальвіні, в рамках цих жорстких заходів правоохоронці матимуть право затримувати осіб віком до 18 років у поліцейських дільницях на 12 годин, навіть якщо вони не скоїли злочину, за умови наявності доказів того, що вони становлять небезпеку.

Очікується, що Рим також направить до Мілана додаткові 500 військовослужбовців, оскільки влада побоюється нових заворушень під час демонстрацій, запланованих на суботу.

"Ми хочемо швидко втрутитися щодо молоді", – заявив Сальвіні напередодні засідання уряду, скликаного у вівторок для затвердження цих заходів.

Кілька сотень протестувальників у каптурах, серед яких, як вважається, було багато неповнолітніх, підпалили сміттєві баки та пограбували магазини в центрах Мілана та інших міст протягом вихідних, після спочатку мирних демонстрацій проти неякісних державних послуг та зростання цін.

Заступник міністра внутрішніх справ Нікола Молтені заявив, що уряд схвалить "надзвичайний указ" для негайного впровадження правил безпеки, які були предметом обговорення в парламенті.

Очікується, що ці заходи передбачатимуть заборону на відвідування молоддю заходів або вхід до певних зон, якщо є підстави вважати, що вони можуть становити загрозу громадській безпеці.

Нагадаємо, 17 жовтня великі міста Італії охопили антиурядові протести. Їх організували за прикладом масштабніших демонстрацій у Франції, які під час попередньо оголошеної "соціальної мобілізації" населення, переросли в сутички з поліцією, насильство та мародерство.

У неділю, 18 жовтня, італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів у Мілані.

Тепер у Мілані розгорнуть кілька сотень військовослужбовців, аби посилити безпеку міста.

За повідомленнями медіа, на екстреному засіданні італійського уряду обговорювали, зокрема, можливість запровадження комендантської години.