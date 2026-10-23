Сибіга та глава МЗС Румунії обговорили безпеку Чорного моря у першій розмові

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів перші телефонні переговори зі своїм румунським колегою Даном Некулеску щодо безпеки Чорноморського регіону.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

"Я мав хорошу першу розмову з новим міністром закордонних справ Румунії Даном Некулеску. Привітав колегу з призначенням і побажав йому успіхів на новій посаді", – зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Україна і Румунія мають спільну вагому зацікавленість у безпеці та стабільності Чорноморського регіону.

Вони обговорили, як розвивати співпрацю між країнами та спільно реагувати на загрози в регіоні.

"Остання дронова атака Росії на цивільне вантажне судно поблизу узбережжя Румунії, внаслідок якої загинув громадянин України, а ще троє українських членів екіпажу зникли безвісти, демонструє, наскільки далеко сягають наслідки російської агресії", – акцентував Сибіга.

Він наголосив, що країни повинні бути єдиними та рішучими в захисті цивільного судноплавства, забезпеченні свободи судноплавства та посиленні тиску на Росію.

Міністри домовилися підтримувати тісний контакт і продовжувати спільну роботу над спільними пріоритетами.

"Одеський трикутник стане важливим форматом для подальшої роботи в цьому напрямі. Я подякував Румунії за всебічну підтримку, зокрема вступу України до ЄС. Ми також обговорили нашу роботу із захисту прав української меншини в Румунії та румунської меншини в Україні", – додав він.

Як відомо, у Чорному морі біля узбережжя Румунії у п’ятницю вранці, 23 жовтня, затонуло комерційне судно, яке, схоже, було вражене дроном.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України повідомили про загиблого моряка-українця внаслідок інциденту.