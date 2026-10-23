Сибига в ходе первой беседы с главой МИД Румынии обсудили вопросы безопасности в Черном море

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первые телефонные переговоры со своим румынским коллегой Даном Некулеску по вопросам безопасности Черноморского региона.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

"У меня состоялся хороший первый разговор с новым министром иностранных дел Румынии Даном Некулеску. Поздравил коллегу с назначением и пожелал ему успехов на новой должности", – отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина и Румыния имеют общую значительную заинтересованность в безопасности и стабильности Черноморского региона.

Они обсудили, как развивать сотрудничество между странами и совместно реагировать на угрозы в регионе.

"Последняя атака России с использованием дронов на гражданское грузовое судно у побережья Румынии, в результате которой погиб гражданин Украины, а ещё трое украинских членов экипажа пропали без вести, демонстрирует, насколько далеко простираются последствия российской агрессии", – подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что страны должны быть едиными и решительными в защите гражданского судоходства, обеспечении свободы судоходства и усилении давления на Россию.

Министры договорились поддерживать тесный контакт и продолжать совместную работу над общими приоритетами.

"Одесский треугольник станет важным форматом для дальнейшей работы в этом направлении. Я поблагодарил Румынию за всестороннюю поддержку, в частности в вопросе вступления Украины в ЕС. Мы также обсудили нашу работу по защите прав украинского меньшинства в Румынии и румынского меньшинства в Украине", – добавил он.

Как известно, в Черном море у побережья Румынии в пятницу утром, 23 октября, затонуло коммерческое судно, которое, по всей видимости, было поражено дроном.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили о гибели украинского моряка в результате инцидента.