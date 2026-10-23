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У МЗС повідомили про загибель українського моряка внаслідок інциденту з судном біля Румунії

Новини — П'ятниця, 23 жовтня 2026, 17:45 — Уляна Кричковська-Богданова

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України повідомили про загиблого моряка-українця внаслідок затоплення комерційного судна біля узбережжя Румунії, яке могло бути вражене дроном.

Про це пише "Європейська правда".

У пресслужбі МЗС заявили, що поблизу румунського міста Констанца затонуло судно Khoryv, яке прямувало з турецького порту під прапором Кайманових островів. 

Тоді на борту перебували 14 членів екіпажу. За попередньою інформацією, як зазначили у МЗС, причиною затоплення міг стати удар дрона.

"Посольство України в Румунії отримало інформацію від румунської сторони про одного загиблого моряка – громадянина України", – повідомили в МЗС. 

Як зазначили у пресслужбі, ще двоє членів екіпажу – громадян України не потребують медичної допомоги. Також повідомляється, що четверо громадян України, включно з капітаном судна, були доставлені до лікарні. 

"Ми вдячні румунським службам за порятунок українців. Посольство продовжує встановлювати обставини інциденту, місцеперебування та стан здоров’я врятованих громадян, підтримує зв’язок із компетентними органами Румунії", – додали в МЗС.

Нагадаємо, у зв’язку з російськими атаками на цивільні торгові судна Європарламент закликає ЄС розглянути можливість розгортання військово-морської операції в Чорному морі.

У НАТО заявили, що Альянс посилить спостереження в Чорному морі на тлі нещодавніх атак на судна.

Між тим Румунія пропонує, щоб чорноморські держави НАТО створили спільне військове командування та керували ним на ротаційній основі.

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