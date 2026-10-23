Данія вирішила відмовитися від розведення норок для виробництва хутра

Уряд Данії вирішив відмовитися від планів домагатися винятку із заборони Європейського Союзу на утримання норок, а тому до серпня 2029 року в країні припинять їх розведення заради хутра.

Про це повідомляє BBC, передає "Європейська правда".

Зазначається, що колись Данія була найбільшим виробником норкового хутра у світі, але ця галузь занепала через глобальні заборони на розведення тварин для отримання хутра, спад у торгівлі хутром та попередній спалах штаму Covid-19 серед популяції тварин у країні.

Заборона має набути чинності 7 серпня наступного року, після чого розпочнеться дворічний перехідний період для поступового припинення цієї практики.

Міністр охорони природи Данії Крістіан Раб’єрг Мадсен заявив, що уряд віддав перевагу добробуту тварин.

"Бізнес не повинен продовжувати існувати лише тому, що він існує вже давно. Він також має мати сенс для суспільства, для економіки та для тварин", – сказав він.

Спочатку уряд Данії намагався домогтися винятку для своєї норкової галузі, коли ЄС у 2025 році додав цих ссавців до списку інвазивних видів, заборонивши їх утримання.

Однак нинішній коаліційний уряд, скасував це рішення і в п’ятницю, 23 жовтня, вирішив не подавати відповідну заявку.

Нагадаємо, незалежна комісія з розслідування дій уряду Данії під час епідемії COVID-19 розкритикувала рішення приспати мільйони норок, у яких виявили новий варіант коронавірусу.

Комісія встановила, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сказала неправду, коли в листопаді 2020 року оголошувала про рішення приспати норок – пізніше з’ясувалося, що воно є незаконним.