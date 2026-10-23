Дания решила отказаться от разведения норок для производства меха

Правительство Дании решило отказаться от планов добиваться исключения из запрета Европейского Союза на содержание норок, поэтому к августу 2029 года в стране прекратят их разведение для получения меха.

Об этом сообщает BBC, передает "Европейская правда".

Отмечается, что когда-то Дания была крупнейшим производителем норкового меха в мире, но эта отрасль пришла в упадок из-за глобальных запретов на разведение животных для получения меха, спада в торговле мехом и предыдущей вспышки штамма Covid-19 среди популяции животных в стране.

Запрет должен вступить в силу 7 августа следующего года, после чего начнётся двухлетний переходный период для постепенного прекращения этой практики.

Министр охраны природы Дании Кристиан Рабьерг Мадсен заявил, что правительство отдало приоритет благополучию животных.

"Бизнес не должен продолжать существовать только потому, что он существует уже давно. Он также должен иметь смысл для общества, для экономики и для животных", – сказал он.

Изначально правительство Дании пыталось добиться исключения для своей норковой отрасли, когда ЕС в 2025 году включил этих млекопитающих в список инвазивных видов, запретив их содержание.

Однако нынешнее коалиционное правительство отменило это решение и в пятницу, 23 октября, решило не подавать соответствующую заявку.

Напомним, независимая комиссия по расследованию действий правительства Дании во время эпидемии COVID-19 раскритиковала решение усыпить миллионы норок, у которых обнаружили новый вариант коронавируса.

Комиссия установила, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен солгала, когда в ноябре 2020 года объявила о решении усыпить норку – позже выяснилось, что оно было незаконным.