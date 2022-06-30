У Данії незалежна комісія розкритикувала рішення уряду приспати мільйони норок через COVID-19

Незалежна комісія з розслідування дій уряду Данії під час епідемії COVID-19 розкритикувала рішення приспати мільйони норок, у яких виявили новий варіант коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Комісія встановила, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сказала неправду, коли в листопаді 2020 року оголошувала про рішення приспати норок – пізніше з’ясувалося, що воно є незаконним.

Водночас комісія підтвердила пояснення Фредеріксен, яка говорила, що не знала про відсутність достатніх законних підстав для ухвалення подібного рішення.

Відповідальність за рішення приспати мільйони норок у звіті покладається на колишнього міністра довкілля й продовольства Могенса Єнсена, очільницю департаменту офісу прем’єрки Барбару Бертельсен та керівника національної поліції Торкільда Фогде.

Хоча комісія не має повноважень давати юридичну оцінку діям міністрів, її висновки може взяти до уваги парламент, який і ухвалюватиме остаточне рішення про притягнення до відповідальності членів уряду.

Що стосується прем’єрки Фредеріксен, то їй загрожує офіційна догана; також її справу може розглядати спеціальний суд з імпічменту, що в Данії відбувається рідко.

Прем’єрка Данії у четвер перебувала на саміті НАТО в Мадриді й поки не прокоментувала рішення комісії.

Нагадаємо, в кінці минулого року у Данії знищили понад 15 мільйонів норок після виявлення серед них хворих на мутований штам коронавірусу, у якому вбачали загрозу для людей. Це рішення та наступні проблеми з похованням вибракуваних норок спричинили жорстку критику прем’єрки Метте Фредеріксен.