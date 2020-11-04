Данія знищить усіх своїх норок на хутрових фермах через коронавірус

Данія знищить усіх норок, що вирощуються на хутрових фермах країни - загалом від 15 до 17 мільйонів - після того, як з’ясувалося, що у хворих тваринах коронавірус мутував і може передаватися до людей.

Як повідомляє Reuters, про це заявила прем’єр-міністр країни, пише "Європейська правда".

Проведене дослідження показало, що штам вірусу, виявлений у норок і людей, які заразилися від них, має знижену чутливість до антитіл і потенційно може бути більш стійким до майбутньої вакцини.

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"Ми відповідальні перед своїми громадянами, але після того, як ми знаємо про цю мутацію, ми ще більш відповідальні перед усім світом. Вірус, який мутував у норках, може поставити під загрозу ефективність майбутньої вакцини", - заявила Метте Фредеріксен.

За її словами, результати досліджень, які проводилися данськими органами з контролю за інфекційними захворюваннями, вже передані до Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейського центру з попередження та контролю захворювань.

До операції з масового знищення тварин залучать поліцію та армію. У районах на півночі країни, де розташовано чимало норкових ферм, додатково посилять карантинний контроль та відстеження контактів.

Данія вже близько півроку намагалася боротися зі спалахами коронавірусу на норкових фермах. Наприкінці жовтня почали вибракування щонайменше 2,5 мільйонів норок на півночі країни після того як коронавірус був зареєстрований щонайменше на 63 фермах.

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі. На частку кооперативу Kopenhagen Fur, що об'єднує 1500 данських заводчиків, припадає 40% світового виробництва норки. Велика частина його експорту йде в Китай і Гонконг.

Нідерланди, які також є великим виробником норкового хутра, наприкінці літа вирішили до березня 2021 року припинити роботу усіх норкових ферм, щоб запобігти черговим спалахам.