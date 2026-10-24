ЗМІ: переговори Україна-США-РФ можливі в Абу-Дабі або в Швейцарії

За інформацією джерел в уряді США, наступний раунд переговорів між делегаціями США, України та Росії може відбутися в Абу-Дабі або Швейцарії.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Sky News.

Американський посадовець заявив, що зустріч можлива "за пару тижнів" в Абу-Дабі чи у Швейцарії.

Як зазначив американський посадовець, мета полягає в тому, щоб у кінцевому підсумку підготуватися до зустрічі на високому рівні. Однак до цього ще потрібно виконати чимало роботи.

Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа та заявив, що тристоронню зустріч на рівні команд щодо завершення війни РФ проти України планують провести у першій половині листопада.

У Білому домі напередодні заявили, що перша леді США Меланія Трамп домоглася укладення перемир’я між Росією та Україною у місті Олешки, окупованого російськими військами, яке наразі потерпає від гуманітарної катастрофи.