У США кажуть, що Меланія Трамп домовилася про припинення вогню в окупованих РФ Олешках

Перша леді США Меланія Трамп домоглася укладення перемир’я між Росією та Україною у місті Олешки, окупованого російськими військами, яке наразі потерпає від гуманітарної катастрофи.

Про це повідомили у Білому домі, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Росія та Україна домовилися тимчасово припинити всі військові дії в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор.

Локальне перемир’я має набрати чинності 29 жовтня.

"Ситуація в Олешках є катастрофічною. Олешки – це місто на лінії фронту, яке перебуває на межі катастрофи. Населення, що залишилося в Олешках, складається переважно з людей похилого віку, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води", – заявила перша леді США.

"Було цілком очевидно, що без мого втручання доставити гуманітарну допомогу до міста та евакуювати людей похилого віку було б неможливо", – додала Меланія Трамп.

Зазначається, що перша леді США та її представник безпосередньо співпрацювали з керівництвом Росії та України, щоб визначити умови локального перемир’я. Меланія Трамп ініціювала переговори з обома країнами та узгодила між сторонами цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови.

"Невійськові, цивільні лідери обох країн спільно відвідають мешканців Олешків у їхніх домівках та визначать рівень допомоги, якої вони потребують. Мешканці, які бажають евакуюватися, отримають скоординовану підтримку та транспорт до обраного ними місця призначення. Я передбачаю, що дехто захоче поїхати до Росії, а дехто – до України", – сказала перша леді.

За її словами, неупереджена американська медіаорганізація супроводжуватиме та фіксуватиме діяльність російських і українських команд на місці протягом усього процесу.

Ситуація в Олешках привернула увагу Меланії Трамп під час приватної розмови на її заході "Разом будуємо майбутнє" у Нью-Йорку під час 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Мій представник і я негайно скористалися каналом комунікації, який ми налагодили з Росією та Україною під час попередніх шести випадків возз’єднання 34 дітей. Обидві країни оперативно призначили групи для координації складних організаційних питань, зокрема розмінування. З того моменту всі сторони працюють цілодобово", – пояснила перша леді США.

Повідомлялося, що віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування через складну ситуацію в окупованих Росією українських Олешках.

28 вересня головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що ЄС намагається доправити гуманітарну допомогу в окуповані Олешки. А 16 жовтня Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, у якій висловив "глибоке занепокоєння" щодо ситуації в тимчасово окупованих Олешках.

Більше про ситуацію в окупованому місті читайте у матеріалі УП: "Олешки в облозі: місто, де їдять траву, ховають тіла в підвалі лікарні та чекають на евакуацію, якої немає".