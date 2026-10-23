Зеленський після розмови з посланцями Трампа підтвердив зустріч Україна–США–РФ
Президент Володимир Зеленський поспілкувався зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа та заявив, що тристоронню зустріч на рівні команд щодо завершення війни РФ проти України планують провести у першій половині листопада.
Про це він повідомив на онлайн-зустрічі у Hudson institute, передає Суспільне, пише "Європейська правда".
Зеленський розповів, що мав телефонну розмову зі спецпредставниками США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом, під час якої вони обговорили результати зустрічей у Норвегії, а також те, як "ми можемо просувати дипломатію далі".
"У листопаді ми маємо домовленість провести тристоронню зустріч у форматі Україна–США–Росія на рівні команд, і сподіваємося, що вона відбудеться. Планується зустрітися в першій половині листопада, якомога раніше, але ми готові до зустрічі в будь-який день, хоч завтра. Проте все залежить від росіян", – наголосив український президент.
За його словами, Україна очікувала на тристоронню зустріч і в жовтні.
"Але вона не відбулася, оскільки росіяни вигадали чергову причину відмовитися. Тепер ми всі маємо зосередитися на тому, щоб ці зустрічі відбулися. Звісно ж, спільно – з Америкою, Європою та іншими нашими партнерами. Ці зустрічі необхідні, і нам потрібно, щоб дипломатія рухалася вперед", – сказав він.
Також Зеленський вважає, що такі зустрічі не можуть відбутися без США або без американського тиску на Росію.
"Нам потрібні тристоронні переговори між Україною, Америкою та Росією, і Європа також має бути частиною цієї розмови. Окрім того, нам варто переходити від перемовин на технічному рівні до зустрічі лідерів, адже ключові питання можна вирішити лише на найвищому рівні", – додав український президент.
Повідомлялось, Віткофф під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі в середу, 21 жовтня, щодо врегулювання війни в Україні назвав російського лідера "гуманістом".
А Зеленський заявив, що Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні команд, дати цієї можливої зустрічі ще узгоджуються.