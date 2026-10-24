СМИ: переговоры между Украиной, США и РФ могут пройти в Абу-Даби или в Швейцарии

По информации источников в правительстве США, следующий раунд переговоров между делегациями США, Украины и России может состояться в Абу-Даби или в Швейцарии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Sky News.

Американский чиновник заявил, что встреча возможна "через пару недель" в Абу-Даби или в Швейцарии.

Как отметил американский чиновник, цель состоит в том, чтобы в конечном итоге подготовиться к встрече на высоком уровне. Однако до этого еще предстоит проделать немало работы.

Президент Владимир Зеленский пообщался со спецпредставителями американского президента Дональда Трампа и заявил, что трехстороннюю встречу на уровне команд по вопросу прекращения войны РФ против Украины планируют провести в первой половине ноября.

В Белом доме накануне заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения перемирия между Россией и Украиной в городе Олешки, оккупированном российскими войсками, который в настоящее время страдает от гуманитарной катастрофы.