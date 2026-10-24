Близько 4,4 мільйона виборців у Словаччині, які мають право голосу, у суботу голосують за обрання своїх регіональних та муніципальних рад.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TASR.

Ці вибори вважаються барометром суспільних настроїв напередодні наступних парламентських виборів, які мають відбутися не пізніше вересня 2027 року.

Виборчі дільниці у 2 926 муніципалітетах, містах та міських районах працюють до 20:00. Словаки обирають голову муніципалітету, відповідно – мера міста, членів муніципальної або міської ради, а також голову самоврядного регіону та членів регіональної ради.

У двох великих містах – Братиславі та Кошице – також обиратимуться голови районів та районні ради. Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 ранку. Завершення голосування заплановано на 20:00, але у разі технічних проблем час може бути перенесено.

Офіційних екзит-полів не буде, але часткові результати оприлюднюватимуться протягом ночі по мірі підрахунку голосів.

Трипартійна коаліція лівопопулістського прем’єр-міністра Роберта Фіцо може потенційно втратити свою парламентську більшість на наступних виборах. Однак опитування також не вказують на наявність чіткої більшості у ліберальної та консервативної опозиції, якби зараз відбулися дострокові парламентські вибори.

Нещодавно словацький прем’єр Робер Фіцо заявив, що не бажає, щоб Словаччина стала учасником військового конфлікту "через якусь статтю 5" НАТО.

Також Фіцо заявив, що Захід понад чотири роки "марно підливав олію у вогонь" у контексті російсько-української війни і цим нібито провокував конфлікт РФ та НАТО.