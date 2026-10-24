Тест для Фицо: Словакия голосует на местных выборах
Около 4,4 миллиона избирателей в Словакии, имеющих право голоса, в субботу голосуют за избрание своих региональных и муниципальных советов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TASR.
Эти выборы считаются барометром общественных настроений в преддверии следующих парламентских выборов, которые должны состояться не позднее сентября 2027 года.
Избирательные участки в 2 926 муниципалитетах, городах и городских районах работают до 20:00. Словаки выбирают главу муниципалитета, соответственно – мэра города, членов муниципального или городского совета, а также главу самоуправляемого региона и членов регионального совета.
В двух крупных городах – Братиславе и Кошице – также будут избираться главы районов и районные советы. Избирательные участки открылись в 7:00 утра. Окончание голосования запланировано на 20:00, но в случае технических проблем время может быть перенесено.
Официальных экзит-полов не будет, но частичные результаты будут обнародоваться в течение ночи по мере подсчёта голосов.
Трехпартийная коалиция левопопулистского премьер-министра Роберта Фицо может потенциально потерять свое парламентское большинство на следующих выборах. Однако опросы также не указывают на наличие четкого большинства у либеральной и консервативной оппозиции, если бы сейчас состоялись досрочные парламентские выборы.
Недавно словацкий премьер Роберт Фицо заявил, чтоне желает, чтобы Словакия стала участником военного конфликта "из-за какой-то статьи 5" НАТО.
Также Фицо заявил, что Запад более четырёх лет "тщетно подливал масла в огонь" в контексте российско-украинской войны и этим якобы провоцировал конфликт между РФ и НАТО.