Около 4,4 миллиона избирателей в Словакии, имеющих право голоса, в субботу голосуют за избрание своих региональных и муниципальных советов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TASR.

Эти выборы считаются барометром общественных настроений в преддверии следующих парламентских выборов, которые должны состояться не позднее сентября 2027 года.

Избирательные участки в 2 926 муниципалитетах, городах и городских районах работают до 20:00. Словаки выбирают главу муниципалитета, соответственно – мэра города, членов муниципального или городского совета, а также главу самоуправляемого региона и членов регионального совета.

В двух крупных городах – Братиславе и Кошице – также будут избираться главы районов и районные советы. Избирательные участки открылись в 7:00 утра. Окончание голосования запланировано на 20:00, но в случае технических проблем время может быть перенесено.

Официальных экзит-полов не будет, но частичные результаты будут обнародоваться в течение ночи по мере подсчёта голосов.

Трехпартийная коалиция левопопулистского премьер-министра Роберта Фицо может потенциально потерять свое парламентское большинство на следующих выборах. Однако опросы также не указывают на наличие четкого большинства у либеральной и консервативной оппозиции, если бы сейчас состоялись досрочные парламентские выборы.

Недавно словацкий премьер Роберт Фицо заявил, чтоне желает, чтобы Словакия стала участником военного конфликта "из-за какой-то статьи 5" НАТО.

Также Фицо заявил, что Запад более четырёх лет "тщетно подливал масла в огонь" в контексте российско-украинской войны и этим якобы провоцировал конфликт между РФ и НАТО.