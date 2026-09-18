Фіцо заявив, що не хоче, щоб у Словаччину прийшла війна через "якусь статтю 5" НАТО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ситуація у Європі стає все напруженішою і що він не хоче, щоб його країна була втягнута у війну.

Про це повідомляє EUBrief, інформує "Європейська правда".

Роберт Фіцо сказав, що не бажає, щоб Словаччина стала учасником військового конфлікту "через якусь статтю 5" НАТО. Ця стаття передбачає, що збройний напад на одну країну-члена НАТО вважається нападом на всіх.

"Так, ми є членами НАТО, ми це цінуємо, нам важлива співпраця, виконання зобов’язань. Але як прем’єр-міністр я робитиму все для того, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт", – сказав він.

За словами Фіцо, зараз у Словаччині низький рівень безробіття і розвивається інфраструктура. Але з початком військового конфлікту все може ускладнитись.

"Я взагалі не можу уявити, заради Бога, що б ми робили в цій країні, якби вона потрапила в якісь воєнні проблеми", – додав прем’єр-міністр Словаччини.

Також Фіцо підтвердив, що 18 вересня відвідає Україну. Його візит запланований у рамках саміту "Карпатська ініціатива", який пройде в Івано-Франківській області. Метою є зміцнення економічної, інфраструктурної та регіональної співпраці між країнами Карпатського регіону. Зокрема, йдеться про Україну, Словаччину, Польщу, Угорщину, Румунію, Чехію, Австрію та Сербію.

Нагадаємо, уряд Роберта Фіцо виступає проти передачі Україні військової допомоги від Словаччини, а сам прем’єр-міністр вважає, що війну Росії проти України треба завершувати шляхом переговорів.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що 18 вересня він відвідає Україну, де, зокрема, зустрінеться з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. З ним він обговорить санкції ЄС щодо російських олігархів, які поки блокують Словаччина та Франція.

Також словацька Національна рада 17 вересня схвалила відправку близько сотні військових Збройних сил Словаччини в рамках операції НАТО "Східний вартовий". Словацькі солдати діятимуть переважно в Польщі та Румунії, де вони допомагатимуть контролювати повітряний простір на східному фланзі НАТО.