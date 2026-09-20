Фіцо звинуватив Захід у провокуванні війни з Росією

Прем’єр-міністр Словаччини Робер Фіцо заявив, що Захід понад чотири роки "марно підливав олію у вогонь" у контексті російсько-української війни і цим нібито провокував конфлікт РФ та НАТО.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у соцмережах, цитує Dennik N, пише "Європейська правда".

Прем’єр Словаччини вважає, що західні політки прагнуть спровокувати конфлікт НАТО з Росією у разі поразки України на полі бою.

"Невдача стратегії знищення Росії через війну в Україні змушує багатьох західних політиків дійти висновку, що якщо це не вдасться за допомогою української армії та її повної підтримки, то треба зробити все, щоб спровокувати конфлікт між НАТО та Росією", – заявив Фіцо.

Він повторив, що "Захід понад чотири роки марно підливав олію у вогонь в Україні".

При цьому Фіцо визнає, що війну розпочала Росія, коли напала на Україну, але наголошує: "Росію неможливо перемогти у звичайній війні, лише за допомогою ядерної зброї".

"Якщо хтось зацікавлений у тому, щоб спровокувати військовий конфлікт між НАТО та Росією з метою задоволення власних національно-державних інтересів, то він повинен нести за такий крок власну відповідальність і не перекладати її на інші держави-члени НАТО", – додав він у зверненні.

Фіцо запевнив, що Словаччина не буде брати участь у такому "конфлікті", попри статтю 5 НАТО.

"За мого урядування ніхто під вигаданим приводом не вижене словацьких солдатів за межі території Словаччини, щоб вони воювали проти Росії чи іншої країни", – наголосив він.

У відео він заявив, що щомісяця на фронті гине 27 тисяч українських військових. Цю цифру, за його словами, раніше навів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Я не маю права ставити під сумнів ці дані, хоча навмисне перебільшення масштабів людських втрат може вплинути на західний світ, щоб той ще більше збільшив військову та фінансову допомогу Україні", – сказав прем’єр Словаччини.

18 вересня Фіцо мав вирушити до України, щоб долучитися до саміту "Карпатської ініціативи", але скасував візит через хворобу.

Перед тим словацький прем’єр заявив, що "не хоче, щоб у Словаччину прийшла війна через "якусь статтю 5" НАТО.