Посол Німеччини: дружба з Росією вже не відновиться, Путін викинув її у вікно

Посол Німеччини в Україні Борис Руге не підтримує думку про необхідність поновлення зв’язків з Росією і постачання її енергоресурсів в Європу через Україну задля стійкого миру.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Посол заявив, що історія німецьких взаємин з Росією після 1991 року є наочним прикладом. За його словами, Німеччина жахливо помилялася.

"Ми помилялися, вважаючи, що зможемо розвинути партнерство з Росією. Росія відмовилася від партнерства, яке ми пропонували, і стала агресивним імперіалістичним гравцем, який ставить за мету докорінно змінити весь політичний лад Європи", – сказав Руге.

Він зазначив, що Німеччина та решта Європи тоді зробили дуже багато, щоби побудувати з Росією конструктивні та позитивні відносини.

"Рада Росія-НАТО, енергетичне партнерство тощо… Але Росія просто викинула це у вікно, а натомість обрала війну, гібридні атаки, втручання в інформаційний простір і в політику. Ця наша спроба була провальна", – заявив дипломат.

"Важливим є те, що ми щиро докладали зусиль, щоби побудувати з Росією відносини, спрямовані у майбутнє. Тож коли сьогодні в Європі, зокрема у Німеччині, хтось каже, що нам слід знову будувати позитивні відносини з Росією – то ці люди, очевидно, забули, що ми 20 років цим займалися, і це привело нас до величезної поразки", – пояснив він.

Найбільшим провалом, за його словами, це стало в енергетичній сфері.

"Колись вважали, що роль Західної Європи як великого ринку збуту для Росії зацікавить її у збереженні миру та налагодженні позитивних відносин. Але бачення Путіна – геть відмінне. Тому ми не повернемося до цього. Я не вірю, що це знайде підтримку більшості у Німеччині", – заявив Руге.

Він також висловив думку, що в Західній Європі знайдеться вкрай мало людей, які готові знову поставити себе у будь-яку залежність від Росії.

Нагадаємо, посол також вважає, що у контексті розв’язаної РФ проти України до справжніх мирних переговорів не дійшло, оскільки миру не хоче саме російська сторона.

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