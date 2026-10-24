Посол Германии: дружба с Россией уже не восстановится, Путин выбросил её в окно

Посол Германии в Украине Борис Руге не поддерживает мнение о необходимости возобновления связей с Россией и поставок её энергоресурсов в Европу через Украину ради устойчивого мира.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Посол заявил, что история немецких отношений с Россией после 1991 года является наглядным примером. По его словам, Германия ужасно ошибалась.

"Мы ошибались, полагая, что сможем развивать партнерство с Россией. Россия отказалась от партнерства, которое мы предлагали, и стала агрессивным империалистическим игроком, ставящим своей целью коренным образом изменить весь политический строй Европы", – сказал Руге.

Он отметил, что Германия и остальная Европа тогда сделали очень многое, чтобы построить с Россией конструктивные и позитивные отношения.

"Совет Россия-НАТО, энергетическое партнерство и т. д… Но Россия просто выбросила это за борт, а вместо этого выбрала войну, гибридные атаки, вмешательство в информационное пространство и в политику. Эта наша попытка оказалась провальной", – заявил дипломат.

"Важно то, что мы искренне прилагали усилия, чтобы построить с Россией отношения, направленные в будущее. Поэтому когда сегодня в Европе, в частности в Германии, кто-то говорит, что нам следует вновь строить позитивные отношения с Россией, – то эти люди, очевидно, забыли, что мы 20 лет этим занимались, и это привело нас к огромному поражению", – пояснил он.

Наибольшим провалом, по его словам, это стало в энергетической сфере.

"Когда-то считали, что роль Западной Европы как крупного рынка сбыта для России заинтересует её в сохранении мира и налаживании позитивных отношений. Но видение Путина – совершенно иное. Поэтому мы не вернёмся к этому. Я не верю, что это найдёт поддержку у большинства в Германии", – заявил Руге.

Он также высказал мнение, что в Западной Европе найдется крайне мало людей, готовых вновь поставить себя в какую-либо зависимость от России.

Напомним, посол также считает, что в контексте развязанной РФ войны против Украины до настоящих мирных переговоров дело не дошло, поскольку мира не хочет именно российская сторона.

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