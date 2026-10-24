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Переважна більшість німців не вірять у готовність Путіна до миру

Новини — Субота, 24 жовтня 2026, 12:32 — Іванна Костіна

79% опитаних німців мають сумніви у тому, що російський правитель Владімір Путін зацікавлений у тривалому мирі.

Такими є результати опитування ZDF Politbarometer, передає "Європейська правда".

Лише 16% німців, у тому числі майже половина прихильників партії "Альтернатива для Німеччини" (49 відсотків), вважають, що Путін справді зацікавлений у тривалому перемир’ї.

Загалом 79% респондентів, а також значна більшість прихильників усіх інших партій, сумніваються в цьому.

Щодо позиції президента США Трампа щодо війни в Україні, 38% опитаних вважають, що він на боці Росії, лише 1%– що він на боці України, а 57% вважають, що він не на боці жодної зі сторін. 

У Німеччині солідарність з Україною залишається сильною: 30% опитаних підтримують посилення військової допомоги Україні з боку європейських держав, 33% схвалюють нинішню участь Європи, а 32% виступають за скорочення військової допомоги.

Нагадаємо, за словами політика керівного у Німеччині Християнсько-демократичного союзу Норберта Реттгена, президент США Дональд Трамп став на бік російського правителя Владіміра Путіна у війні в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп може допомогти завершити війну Росії проти України, змінивши свою риторику щодо очільника Кремля Владіміра Путіна.

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Німеччина Опитування Війна з РФ
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