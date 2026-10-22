Зеленський: Трампу слід перенести свою риторику з мене на Путіна, щоб завершити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп може допомогти завершити війну Росії проти України, змінивши свою риторику щодо очільника Кремля Владіміра Путіна.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю на Youtube-каналі The Diary of a CEO, повідомляє "Європейська правда".

Володимир Зеленський заявив: він не знає, чому Дональд Трамп змінив своє ставлення до Путіна. Але політична воля президента США може допомогти завершити війну.

"Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів дуже легко. Трамп повинен перенести свою риторику, яку він застосовує до мене, на Путіна. У нього на столі санкції проти Росії – це голосував не він, а Конгрес – він може це зробити. Може, у них з Путіним особливі відносини, може, ще щось – я не знаю, в чому причина", – заявив Зеленський.

Щодо заяв Трампа про те, що це президент України винен у зростанні цін на дизельне пальне у Сполучених Штатах, Зеленський вважає, що це несправедливо. За його словами, Україна б’є по російському дизелю у відповідь на удари країни-агресора по українській енергетичній інфраструктурі. Ситуацію могло б змінити енергетичне перемир’я, але поки Трампу не вдалося досягти угоди з цього питання.

"Президент Трамп не може досягти угоди щодо цього з Путіним. Путін відмовляє йому. Тому президент вирішує покласти провину не на Путіна, а на мене. Він пояснює американцям, що ціни у США зростають через те, що ми б’ємо по Росії – це цілковита неправда. У нас добрі стосунки з Трампом, і я думаю, це несправедливо, що він покладає провину на мене. Він міняє контекст", – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Перед тим Дональд Трамп заявив, що Зеленський не хоче завершувати війну, а Україна лежить у руїнах. Це сталося після того як американський президент заявив, що поспілкувався з правителем Росії та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного пального на американський та світові ринки.