79 % опрошенных немцев сомневаются в том, что российский лидер Владимир Путин заинтересован в прочном мире.

Таковы результаты опроса ZDF Politbarometer, сообщает "Европейская правда".

Лишь 16% немцев, в том числе почти половина сторонников партии "Альтернатива для Германии" (49%), считают, что Путин действительно заинтересован в длительном перемирии.

В целом 79% респондентов, а также значительное большинство сторонников всех остальных партий, сомневаются в этом.

Что касается позиции президента США Трампа по поводу войны в Украине, 38% опрошенных считают, что он на стороне России, лишь 1% – что он на стороне Украины, а 57% полагают, что он не на стороне ни одной из сторон.

В Германии солидарность с Украиной остается сильной: 30% опрошенных поддерживают усиление военной помощи Украине со стороны европейских государств, 33% одобряют нынешнее участие Европы, а 32% выступают за сокращение военной помощи.

Напомним, по словам политика из правящего в Германии Христианско-демократического союза Норберта Реттгена, президент США Дональд Трамп встал на сторону российского лидера Владимира Путина в войне в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп может помочь положить конец войне России против Украины, изменив свою риторику в отношении главы Кремля Владимира Путина.