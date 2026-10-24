Німецький політик: Трамп тепер на боці Росії

За словами політика керівного у Німеччині Християнсько-демократичного союзу Норберта Реттгена, президент США Дональд Трамп став на бік російського правителя Владіміра Путіна у війні в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Трамп хоче "завершити конфлікт за допомогою угоди, заради якої він готовий піти на далекосяжні поступки", заявив Реттген, який є заступником голови фракції ХДС/ХСС у парламенті.

"Президент США готовий чинити тиск на Україну, яку він вважає слабшою та більш залежною стороною. Отже, він діє всупереч інтересам України та європейців і тому наразі стає на бік Росії – на жаль, так це доводиться визнати", – зазначив Реттген.

Трамп ніяк не зможе домогтися миру, але він може призвести до військової поразки України, підкреслив експерт з питань зовнішньої політики ХДС. "Це призвело б до ескалації війни, оскільки Путін зміцнив би свої імперіалістичні амбіції", а також своє використання "війни як засобу" для їх реалізації, зазначив він.

"Війна також наблизилася б до Німеччини", – додав Реттген.

Чим сильніше Трамп тисне на Україну, тим рішучіше європейці повинні її підтримувати, закликав Реттген.

Він також висловив переконання, що генеральний директор SpaceX Ілон Маск не діяв самостійно, тимчасово обмеживши роботу супутникового інтернет-сервісу Starlink.

"Ілон Маск є маріонеткою Трампа в питанні України. Коли Трамп вимагає увімкнути чи вимкнути Starlink як інфраструктуру, що має військове значення, Маск виконує це", – сказав Реттген.

"Трамп використовує його для тиску на Україну – і, на жаль, європейцям досі не вдалося створити для України альтернативу Starlink", – додав він.

Варто зауважити, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить з власником SpaceX Ілоном Маском, якщо в України є проблеми зі зв’язком Starlink.

Видання The Wall Street Journal повідомило 22 жовтня, що Трамп зателефонував Маску й попросив його зняти обмеження. Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.