У Франції бутики класу "люкс" забили вітрини дошками перед новими протестами

Бутики розкішних товарів у Франції забили дошками свої зазвичай блискучі вітрини та найняли приватну охорону напередодні нових протестів у суботу, а деякі планують залишатися закритими після того, як минулого вікенду бунтівники розграбували магазини по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Франція, найвідвідуваніша країна світу, приваблює велику кількість закордонних покупців, які шукають сумочки Chanel та шарфи Hermes – це важливе джерело доходу для брендів розкішних товарів, які борються зі спадом попиту.

Однак деякі вирішили, що залишатися відкритими занадто ризиковано після заворушень минулого тижня, коли бунтівники розгромили та пограбували сотні магазинів у Парижі, Марселі та Бордо.

За словами персоналу, магазин Rolex та магазин De Beers поблизу площі Вандом у Парижі залишаться закритими в суботу, тоді як керівники магазинів, зокрема IWC, що належить Richemont, заявили, що вирішать, чи закриватися раніше, залежно від масштабів протестів.

фото France 24

На забитих дошками вікнах магазинів Adidas та Boss на Єлисейських полях вивіски повідомляли клієнтів про закриття, тоді як працівники магазинів Swatch заявили, що закриються раніше.

Магазин Lacoste був повністю обгороджений металевими клітками після того, як минулого тижня зазнав збитків, які, за словами одного зі співробітників, були "колосальними". Кафе, що належить цьому бренду, було повністю забито дошками.

Співробітники готелів повідомили, що інформували стурбованих гостей про маршрут протесту та райони, яких слід уникати, через що головні туристичні вулиці залишилися майже порожніми, незважаючи на значну присутність поліції та приватних охоронців.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив у п’ятницю, що для запобігання повторенню насильства минулого тижня буде задіяно 70 000 поліцейських за підтримки спеціалізованих підрозділів.

Однак співробітники брендів LVMH – Louis Vuitton, Dior та Bulgari – заявили, що не збираються ризикувати, і що охорона їхніх магазинів поблизу площі Вандом була посилена. Кілька співробітників зазначили, що група також залучила додаткову приватну охорону для патрулювання престижних торгових районів.

Під час наймасштабніших протестів 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. На суботу, 24 жовтня, запланували другу хвилю "національної мобілізації" населення. У деяких містах, зокрема у Марселі, заборонили протести і зупинять на добу громадський транспорт, побоюючись заворушень.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.