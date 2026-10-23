Франція готується до протестів: розгортають 70 тисяч правоохоронців, Лувр та інші музеї зачинені

У суботу по всій Франції буде розгорнуто близько 70 тисяч співробітників правоохоронних органів, а Лувр та кілька інших великих паризьких музеїв будуть зачинені, оскільки влада прагне запобігти поновленню насильства під час запланованих протестів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Протести минулого тижня переросли в масові заворушення: люди підпалювали, штурмували державні будівлі, розбивали вітрини магазинів, грабували та вступали в сутички з поліцією. Це були найжорстокіші заворушення у Франції за останні роки.

У суботу демонстранти планують знову вийти на вулиці, щоб висловити протест проти високої вартості життя. До акції мають приєднатися студенти, члени профспілки CGT та активісти руху "жовтих жилетів", чиї демонстрації проти соціальної несправедливості сколихнули Францію у 2018 та 2019 роках.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що буде задіяно близько 70 тисяч поліцейських і жандармів, а також вертольоти, броньовані машини та водомети.

Крім того, елітні поліцейські підрозділи допоможуть забезпечити охорону громадських будівель, таких як мерії, у рамках "високомобільної" операції з забезпечення безпеки, додав він.

"У соціальних мережах з’явилося чимало закликів від радикальних ультралівих угруповань до вчинення актів насильства та вандалізму. Також знову лунають заклики до мародерства, і ці повідомлення явно поширюють учасники заворушень", – заявив Нуньєс.

Він попередив, що поліція застосовуватиме "дуже рішучий підхід до затримань, і це матиме правові наслідки".

У заяві для AP Міністерство культури повідомило, що Лувр, музеї Орсе та Пікассо, а також Гран-Пале будуть зачинені. Згідно із заявою, міністерство закликало всі установи, що перебувають у його віданні, вжити всіх необхідних заходів для забезпечення "безпеки відвідувачів, захисту персоналу та збереження творів мистецтва".

Нагадаємо, у Франції понад місяць тривають масові протести, які розпочалися з демонстрацій старшокласників, що виступали проти поганих умов навчання. Згодом до протестів доєдналися представники різних професій, які виступають проти підвищення цін, малих зарплат тощо.

Під час наймасштабніших протестів 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. На суботу, 24 жовтня, запланували другу хвилю "національної мобілізації" населення. У деяких містах, зокрема у Марселі, заборонили протести і зупинять на добу громадський транспорт, побоюючись заворушень.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.